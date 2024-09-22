Раскрыты истинные мотивы борьбы правительства ФРГ с нелегальными мигрантами

Нелегальная миграция стала серьёзной проблемой Германии. Автор телеграм-канала «Голос Мордора» прокомментировал попытки «светофорной коалиции» бороться с этой проблемой. По его мнению, пограничный контроль выглядит неубедительно.

«Ну представьте сами — на автобанах, ближе к границе, заблокированы все полосы, кроме одной, и стоят несколько полицейских, которые оценивают тех, кто сидит в автотранспорте, сам автотранспорт и, видимо, основываясь на этих данных, кого-то пропускают, а кого-то сворачивают на досмотр», — цитирует блогера 360.ru.

Автор также уточнил, что не пропускают через границу в основном микроавтобусы и фуры. При этом сама миграция из-за таких мер «особо не страдает». Также блогер пояснил, что «светофорная коалиция» (СДПГ, СвДП и зелёные) начала бороться с нелегальной миграцией перед выборами, дабы отбить голоса у «Альтернативы для Германии» (АдГ), популярность которой постоянно растёт. Однако успеха правящий альянс пока не добился — это самое непопулярное правительство Германии за десятилетия.