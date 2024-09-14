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14 сентября, 14:05

МВД Германии успокоило паникующих немцев из-за приезда 250 тысяч мигрантов

МВД ФРГ обвинило Би-би-си в искажении данных об убежище для 250 тысяч кенийцев

Министерство внутренних дел ФРГ заявило, что данные, распространяемые медиакорпорацией Би-би-си о соглашении по миграции между Германией и Кенией, не соответствуют действительности. Информацию об этом ведомство опубликовало в соцсети Х.

В материале, возмутившем немецкие власти и напугавшем простых граждан, Би-би-си рассказали, что ФРГ и Кения подписали договор, согласно которому Германия обязуется принять у себя квалифицированных и полуквалифицированных кенийских рабочих в количестве 250 тысяч человек.

МВД Германии назвало эти сведения «явной ложью» и подчеркнули, что в договоре с Кенией не прописано никаких конкретных цифр и квот на кенийских рабочих, которых трудоустроят в ФРГ. В ведомстве напомнили, что все, кто хочет трудиться в Германии на законных основаниях, должны отвечать строгим требованиям Закона о немецкой квалифицированной иммиграции.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал решить проблему с нелегальной миграцией в стране, поскольку в Германии увеличилось количество совершённых беженцами преступлений. Оппозиция обвиняет немецкого политика в том, что он недостаточно решителен, а зарубежные партнёры недовольны строгим контролем у границы ФРГ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Janossy Gergely

Владимир Озеров
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