Президент Кении отозвал законопроект о налогах, вызвавший массовые беспорядки
Обстановка после беспорядков в Кении. Обложка © ТАСС / EPA / DANIEL IRUNGU
Президент Кении Уильям Руто отозвал спорный законопроект о повышении налогов. Глава восточноафриканского государства заявил, что готов вступить в диалог с протестующими.
Массовые протесты в Кении из-за повышения налогов. Видео © X / rwomchechen / cheguwera / ali_naka
"Я отозвал законопроект, потому что кенийцы были им недовольны", — сказал политик.
Глава государства добавил, что средства от повышения налогов должны были пойти на бюджетные программы развития здравоохранения, образования, а также на инвестиции в сельское хозяйство и приобретение удобрений.
Напомним, массовые беспорядки в Кении начались из-за планов местного правительства повысить налоги на товары и услуги. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, которые поджигали административные здания и нападали на силовиков. В ходе протестов погибло минимум восемь человек, свыше 200 пострадало, среди них — сестра экс-президента США Барака Обамы. Сообщалось, что кабмин Кении должен был принять окончательную версию законопроекта о налогах до 30 июня.