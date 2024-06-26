Президент Кении отозвал законопроект о налогах, вызвавший массовые беспорядки

Президент Кении Уильям Руто отозвал спорный законопроект о повышении налогов. Глава восточноафриканского государства заявил, что готов вступить в диалог с протестующими.

Массовые протесты в Кении из-за повышения налогов. Видео © X / rwomchechen / cheguwera / ali_naka

"Я отозвал законопроект, потому что кенийцы были им недовольны", — сказал политик.

Глава государства добавил, что средства от повышения налогов должны были пойти на бюджетные программы развития здравоохранения, образования, а также на инвестиции в сельское хозяйство и приобретение удобрений.