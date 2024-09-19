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19 сентября, 17:44

В Германии начнут проверять соцсети туристов перед выдачей «шенгена»

Schengen Area News: Германия начнёт проверять соцсети для выдачи шенгенских виз

В Германии начнут проверять соцсети тех, кто собирается получить шенгенскую визу для въезда в страну. Об этом сообщается на сайте Schengen Area News. Местная полиция порекомендовала властям принять такое решение, чтобы предотвратить случаи мошенничества. Правоохранители будут «копаться» на страничках туристов, чтобы выявлять возможные профили риска.

«Эти профили будут обобщать информацию о заявителях на основе таких критериев, как пол, возраст, происхождение, средства передвижения, маршрут, орган, выдавший визу, цель поездки, указанное место назначения и некоторые другие сведения», — говорится в сообщении.

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Ранее Венгрия приняла ряд смягчающих мер при получении визы для россиян. Так, теперь граждане РФ и Белоруссии могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала венгерское правительство за подобное решение. В Европарламенте задумались о приостановке участия Будапешта в Шенгене.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Александра Мышляева
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