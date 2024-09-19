В Германии начнут проверять соцсети туристов перед выдачей «шенгена»

В Германии начнут проверять соцсети тех, кто собирается получить шенгенскую визу для въезда в страну. Об этом сообщается на сайте Schengen Area News. Местная полиция порекомендовала властям принять такое решение, чтобы предотвратить случаи мошенничества. Правоохранители будут «копаться» на страничках туристов, чтобы выявлять возможные профили риска.

«Эти профили будут обобщать информацию о заявителях на основе таких критериев, как пол, возраст, происхождение, средства передвижения, маршрут, орган, выдавший визу, цель поездки, указанное место назначения и некоторые другие сведения», — говорится в сообщении.