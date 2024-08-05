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5 августа, 13:35

В Европарламенте задумались о приостановке участия Венгрии в Шенгене из-за виз для РФ

Politico: В ЕП думают о приостановке участия Венгрии в Шенгене из-за виз для РФ

Участие Венгрии в Шенгенской зоне должно быть приостановлено после того, как Будапешт ослабил визовые ограничения для граждан некоторых стран, включая Россию и Белоруссию. С таким заявлением выступили 70 депутатов Европарламента (ЕП), пишет издание Politico.

По имеющимся данным, депутаты от Чехии и Литвы направили письмо в Еврокомиссию (ЕК) с вышеописанным требованием. Авторы послания расценивают действия Венгрии как "потенциальную угрозу" для безопасного пространства Шенгенской зоны. Там же отмечено, что при отказе Будапешта сменить политику, в ЕК должны задуматься о дальнейшем участии страны в данной зоне. Для исполнения выдвинутых требований Прага и Вильнюс предложили ряд мер — введение контроля на границах с Венгрией и отказ от признания венгерских виз. Как уточнило издание, письмо пока собрало 70 подписей.

Важно отметить, что по правилам Евросоюза, решение миграционного вопроса и порядок его осуществления каждая страна-участница может определять самостоятельно. Кроме того, граждане стран, не входящих в ЕС, могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне после получения соответствующего разрешения.

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Как ранее сообщал Life.ru, Венгрия приняла ряд смягчающих мер при получении визы для россиян. В ответ на это Еврокомиссия (ЕК) призвала Венгрию разъяснить данное решение и проверить его на соответствие нормам Евросоюза (ЕС).

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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Мария Любицкая
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