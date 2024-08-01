"Работа уже идёт": Президент Латвии хочет выпнуть Венгрию из Шенгена после решения по визам
Ринкевичс призвал ограничить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян
Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Если Венгрия не отменит визовые послабления для россиян, то Евросоюзу придётся ограничить участие Будапешта в Шенгенской зоне. С таким резким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с порталом rus.lsm.lv. Однако, отметил он, говорить об исключении республики из ЕС и НАТО было бы слишком наивно.
"Соответствующего механизма не существует. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне в том случае, если её политика не изменится, — одно из важнейших средств, над которым Латвии и другим странам придётся работать", — говорит президент.
Согласно утверждениям Ринкевичса, профильные ведомства Латвии уже подали обращения в институты ЕС, чтобы принудить Венгрию соблюдать антироссийские правила, и "работа уже началась".
Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал нападки прибалтийских государств на его страну из-за визовых послаблений для россиян и белорусов. Он добавил, что Прибалтика распространяет "детскую ложь" про то, что якобы эти нововведения ставят под угрозу Шенгенскую зону.