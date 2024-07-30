"Очередная кампания лжи": В Венгрии ответили на обвинения в визовых послаблениях для России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал нападки прибалтийских государств на его страну по поводу визовых послаблений для граждан России и Белоруссии. Как написал руководитель венгерского внешнеполитического ведомства в социальных сетях, это является ложью и пропагандистской кампанией против Будапешта.

Дипломат заявил, что "прибалтийская лживая пропагандистская кампания" против Венгрии возобновилась. Он сообщил, что на этот раз представители стран Балтии обратили внимание на венгерскую программу "Национальная карта", куда вместе с другими иностранцами были внесены белорусы и россияне.

Сийярто подчеркнул, что из-за этого Прибалтика распространяет "детскую ложь" про то, что якобы эти нововведения ставят под угрозу Шенгенскую зону. Глава венгерского МИД отметил, что граждане РФ и Белоруссии до сих пор могут въехать в Венгрию только по визе, а вид на жительство они также подают в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

"По европейским правилам проведение таких процедур и выдача вида на жительство входят в национальную компетенцию, поэтому таким правом обладают также власти Литвы, Латвии и Эстонии. Было бы намного лучше, если бы мои прибалтийские коллеги правильно информировали своих избирателей, а не начинали очередную кампанию лжи", — заключил Сийярто.