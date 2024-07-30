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30 июля, 11:20

Решение Венгрии по России напугало Евросоюз

ЕК потребовала от Венгрии разъяснений о смягчении визовых требований для россиян

Еврокомиссия (ЕК) призвала Венгрию разъяснить смягчение визовых требований для граждан России и Белоруссии, чтобы проверить данное решение на предмет соответствия нормам Евросоюза (ЕС). Об этом заявила представитель организации Анита Хиппер.

"Еврокомиссия находится в контакте с властями Венгрии по этому вопросу, чтобы прояснить масштабы этой схемы и не нарушает ли она наши правила", — уточнила Хиппер в беседе с журналистами в Брюсселе.

Представитель ЕК добавила, что РФ, согласно политике организации, "угрожает" безопасности ЕС. По её словам, союз и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность ЕС и Шенгенской зоны.

Несколько европейских СМИ, включая Financial Times и Deutsche Welle, ранее сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок её применения. Тем временем глава Европейской народной партии Манфред Вебер отметил, что решение Венгрии "облегчит" условия въезда в ЕС "диверсантов" из РФ.

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А ранее Life.ru писал, что Румыния с 31 марта начала выдавать россиянам шенгенские визы. Стране по решению совета ЕС предоставили "частичный "шенген", предусматривающий отмену паспортно-визового контроля при въезде по морю и по воздуху.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Дарья Нарыкова
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