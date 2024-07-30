Решение Венгрии по России напугало Евросоюз

Еврокомиссия (ЕК) призвала Венгрию разъяснить смягчение визовых требований для граждан России и Белоруссии, чтобы проверить данное решение на предмет соответствия нормам Евросоюза (ЕС). Об этом заявила представитель организации Анита Хиппер.

"Еврокомиссия находится в контакте с властями Венгрии по этому вопросу, чтобы прояснить масштабы этой схемы и не нарушает ли она наши правила", — уточнила Хиппер в беседе с журналистами в Брюсселе.

Представитель ЕК добавила, что РФ, согласно политике организации, "угрожает" безопасности ЕС. По её словам, союз и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность ЕС и Шенгенской зоны.

Несколько европейских СМИ, включая Financial Times и Deutsche Welle, ранее сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок её применения. Тем временем глава Европейской народной партии Манфред Вебер отметил, что решение Венгрии "облегчит" условия въезда в ЕС "диверсантов" из РФ.