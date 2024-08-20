"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы на Бали после 4-летнего перерыва 20 августа, 10:58 "Аэрофлот" запускает рейсы в Денпасар. Обложка © freepik / 4045

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении прямых перелётов на Бали после 4-летнего перерыва, рейсы будут выполняться дважды в неделю с 17 сентября. С октября будет запущен ещё один дополнительный полёт на данном направлении, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Рейсы на сказочный остров в Индонезии стартуют 17 сентября и будут выполняться на комфортабельных Airbus A350", — говорится в тексте.

Самолёты будут отправляться на Бали из Шереметьево по вторникам и субботам в 14:40 мск, вылет обратного рейса SU297 из Денпасара по средам и воскресеньям запланирован на 10:05 по местному времени.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" разрешил поменять дату полётов в/из Курска и Белгорода. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, сделать это пассажирам можно бесплатно.

Авторы Татьяна Миссуми