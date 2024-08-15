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15 августа, 19:04

"Аэрофлот" разрешил пассажирам бесплатно менять дату полётов в Курск и Белгород

Российская авиакомпания "Аэрофлот" разрешила поменять дату полётов в/из Курска и Белгорода. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, сделать это пассажирам можно бесплатно.

"Аэрофлот" предоставляет возможность для пассажиров, проживающих в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилет с сохранением маршрута на любую другую дату или осуществить вынужденный возврат стоимости перевозки в течение срока действия авиабилета", — говорится в сообщении.

Воспользоваться возможностью могут пассажиры из Белгородской и Курской областей. По условиям, билет должен был быть куплен до 7 августа с датами вылета с 7 августа до 6 сентября.

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6 августа ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область, но получили отпор от наших бойцов, до сих пор в приграничных районах идут напряжённые бои. Украинская сторона уже потеряла до 2640 бойцов, 37 танков и лишилась множества другой техники. Жителей приграничных сёл эвакуируют. Сегодня стало известно, что школы могут перевести на дистанционное обучение с 1 сентября.

Обложка ©

Freepik/jcomp

Николь Вербер
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