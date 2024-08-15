"Аэрофлот" разрешил пассажирам бесплатно менять дату полётов в Курск и Белгород

Российская авиакомпания "Аэрофлот" разрешила поменять дату полётов в/из Курска и Белгорода. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, сделать это пассажирам можно бесплатно.

"Аэрофлот" предоставляет возможность для пассажиров, проживающих в Курской и Белгородской областях, бесплатно переоформить авиабилет с сохранением маршрута на любую другую дату или осуществить вынужденный возврат стоимости перевозки в течение срока действия авиабилета", — говорится в сообщении.