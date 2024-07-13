Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполётные процедуры
Минтранс РФ поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" ускорить предполётные процедуры
Руководство Министерства транспорта РФ поручило крупнейшей российской воздушной гавани Шереметьево и авиаперевозчику "Аэрофлоту" ускорить прохождение предполётных процедур. Об этом ведомство сообщило у себя в телеграм-канале.
"Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполётных процедур", — говорится в сообщении.
Помимо того, там рассказали, что "Аэрофлот" совместно с Шереметьево обеспечивает полётную программу в плановом режиме. В утренние часы 13 июля, как отметили в ведомстве, продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминала "B" не превышала 15 минут. Представители Минтранса подчеркнули, что это соответствует общепринятой практике.
Ранее Life.ru писал, что сотни пассажиров не смогли улететь из Москвы из-за бушевавшей 5 июля стихии. Тогда сообщалось, что с сильнейшими задержками или отменами рейсов столкнулись пассажиры в аэропорту Шереметьево.
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