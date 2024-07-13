Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполётные процедуры

Руководство Министерства транспорта РФ поручило крупнейшей российской воздушной гавани Шереметьево и авиаперевозчику "Аэрофлоту" ускорить прохождение предполётных процедур. Об этом ведомство сообщило у себя в телеграм-канале.

"Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и "Аэрофлоту" в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров (например, с детьми) прохождение предполётных процедур", — говорится в сообщении.

Помимо того, там рассказали, что "Аэрофлот" совместно с Шереметьево обеспечивает полётную программу в плановом режиме. В утренние часы 13 июля, как отметили в ведомстве, продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминала "B" не превышала 15 минут. Представители Минтранса подчеркнули, что это соответствует общепринятой практике.