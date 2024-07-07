Компания "Аэрофлот" стабилизировала расписание для рейсов из Шереметьево

Представители авиакомпании "Аэрофлот" сообщили о стабилизации расписания рейсов из столичной воздушной гавани Шереметьево. Об этом пресс-служба авиаперевозчика рассказала в своём телеграм-канале.

"По состоянию на 02:00 мск 7 июля "Аэрофлот" стабилизировал производственный план выполнения полётов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что всего на 6 июля было запланировано 263 рейса. Из них для 172 время вылета было изменено, но уже сейчас 167 отправлено, а ещё пять готовятся к взлёту.

Помимо того, пресс-служба "Аэрофлота" отмечает, что на другие ближайшие рейсы были бесплатно переоформлены более 3,2 тысячи пассажиров стыковочных рейсов за 5 и 6 июля. Также там рассказали, что на 7 июля запланировано 266 рейсов, из которых по семи осуществлена корректировка времени вылета, о чём пассажиры предупреждаются заранее.