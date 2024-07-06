Прокуратура мониторит ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг", — указано в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что сотни человек не смогли улететь из Москвы из-за бушевавшего 5 июля урагана. С сильнейшими задержками или отменами рейсов столкнулись пассажиры в Шереметьево, из-за чего многие ринулись отменять или покупать новые билеты. Сегодня, 6 июля, воздушная гавань предупредила о корректировке графика полётов после вчерашней непогоды. В частности, только у авиакомпаний группы "Аэрофлот" после 16:00 мск были перенесены свыше 25 рейсов. Тем временем в соцсетях пишут об очередях пассажиров на вход в аэропорт и регистрацию.