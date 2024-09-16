Следователи обнаружили в хостеле в центре Москвы 108 возможных нелегалов

Московские следователи провели обыски в одном из хостелов в центре столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Следователи провели обыски в хостеле в центре Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК

«В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности проведены обыски в одном из хостелов на территории Москвы», — говорится в сообщении управления в телеграм-канале.

Согласно информации правоохранителей, некие лица самовольно перестроили подвал многоэтажного дома на Шелепихинской набережной, установив там инженерные сети, санитарно-техническое и электрическое оборудование, чтобы сдавать его для проживания. В ходе расследования силовики получили данные о нарушении миграционных законов в хостеле на Зоологической улице. В результате там обнаружили 108 мигрантов. Их доставляют в правоохранительные органы для проверки на соблюдение миграционного законодательства и других законов. Кроме этого, два иностранца поставлены на воинский учёт, им вручены повестки.

Силовую поддержку при обыске оказывала Росгвардия. Руководство и администрация хостела также доставлены для проведения следственных действий в подразделение СК.