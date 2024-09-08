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8 сентября, 11:17

Фонтан из унитаза и толпа мигрантов: Москвичи живут в невыносимых условиях по вине застройщика

SHOT ПРОВЕРКА: Москвичи жалуются на ЖК «Тринити 2», который сдали раньше срока

Фонтан из канализации, толпы рабочих-мигрантов, крысы на помойках и постоянно застревающие лифты — в таких условиях уже полгода живут москвичи в ЖК комфорт-класса «Тринити 2». К слову, квартиры там стоят от 20 миллионов, SHOT ПРОВЕРКА.

Жители столичного жилого комплекса на Дмитровском шоссе выразили недовольство состоянием своего дома, который сдала в эксплуатацию компания ГК «Гранель» в незавершённом виде. По их словам, ни управляющая компания, ни застройщик не спешат решать возникшие проблемы с вечной стройкой. Они отметили, что во дворе лежит разбитая плитка, а детская площадка заполнена рабочими-мигрантами, которые ведут себя агрессивно. А в выходные дни в ЖК комфорт-уровня отключают лифт, на чём и наживаются строители, которые за дополнительную плату предлагают поднять на этаж мебель или технику.

В ЖК «Тринити 2» людям приходится терпеть фонтан из унитаза. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По рассказам жителей, в весенне-осенний период паркинг и подъезды постоянно затапливает, а домофоны и уличное освещение часто выходят из строя. ЖК, расположенный почти в центре Москвы, окружён большой свалкой. Москвичи пожаловались, что управляющая компания «Гранель» редко занимается вывозом мусора, но при этом всегда включает в квитанцию значительную сумму за услугу.

Жители ежемесячно пишут жалобы во все инстанции, но ситуация не меняется. SHOT ПРОВЕРКА направила запрос в ГК «Гранель» с просьбой получить разъяснения, когда жители столичного ЖК обретут обещанные комфортные условия.

Жители Королёва больше года моются в "помоях с запахом канализации"
Жители Королёва больше года моются в "помоях с запахом канализации"

Ранее Life.ru рассказывал, не менее интересную историю из московского ЖК. Местный сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Его задержали с поличным — взяли прямо из постели после развлечений с двумя девушками. Любвеобильного мужчину отпустили, но с работы его уволили. А те самые дамы, по словам местных, уже соблазняют других коммунальщиков.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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