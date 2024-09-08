Любвеобильного сантехника застукали голым с двумя девушками в кладовке московского ЖК
Сантехника из ЖК в Москве уволили за секс-вечеринки в кладовке
Сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Его задержали с поличным — взяли прямо из постели после развлечений с двумя девушками, пишет SHOT.
Любвеобильного сантехника с двумя подругами поймали после бурного (и шумного) отдыха в подсобке. Видео © Telegram / ЖК Ильменский 17
Странные звуки из технического помещения услышали жильцы комплекса «Ильменский 17» в Западном Дегунино. На место вызвали полицейских, чтобы накрыть «проститутошную» сантехника Сергея. Сотрудник с полуголыми подружками в момент облавы спал.
Любвеобильного мужчину отпустили, но с работы его уволили. А те самые дамы, по словам местных, уже соблазняют других коммунальщиков.
«Эти «дамы» сейчас спокойно сидят напротив УК и мило беседуют с сотрудниками УК. Ничему жизнь не учит. Амнистию Серёге! Как мы без техника теперь, он дольше всех продержался», — написали они в общедомовом чате.
Сегодня общественность познакомили с личной жизнью ещё одного любвеобильного мужчины, правда, значительно более известного. Супруга российского хоккеиста, нападающего магнитогорского клуба «Металлург» Даниила Вовченко обвинила суженого в изменах. В своих социальных сетях она опубликовала яростные сообщения о сексуальных похождениях мужа, рекомендовав его поклонницам не повторять её ошибок и не верить гулящим мужчинам.
Telegram / ЖК Ильменский 17