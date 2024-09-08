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8 сентября, 10:10

Любвеобильного сантехника застукали голым с двумя девушками в кладовке московского ЖК

Сантехника из ЖК в Москве уволили за секс-вечеринки в кладовке

Сантехник устраивал секс-вечеринки в подсобке московского ЖК. Его задержали с поличным — взяли прямо из постели после развлечений с двумя девушками, пишет SHOT.

Любвеобильного сантехника с двумя подругами поймали после бурного (и шумного) отдыха в подсобке. Видео © Telegram / ЖК Ильменский 17

Странные звуки из технического помещения услышали жильцы комплекса «Ильменский 17» в Западном Дегунино. На место вызвали полицейских, чтобы накрыть «проститутошную» сантехника Сергея. Сотрудник с полуголыми подружками в момент облавы спал.

Любвеобильного мужчину отпустили, но с работы его уволили. А те самые дамы, по словам местных, уже соблазняют других коммунальщиков.

«Эти «дамы» сейчас спокойно сидят напротив УК и мило беседуют с сотрудниками УК. Ничему жизнь не учит. Амнистию Серёге! Как мы без техника теперь, он дольше всех продержался», — написали они в общедомовом чате.

IQ выше, чем у Эйнштейна: Умнейшая британка стала миллионершей, работая проституткой
IQ выше, чем у Эйнштейна: Умнейшая британка стала миллионершей, работая проституткой

Сегодня общественность познакомили с личной жизнью ещё одного любвеобильного мужчины, правда, значительно более известного. Супруга российского хоккеиста, нападающего магнитогорского клуба «Металлург» Даниила Вовченко обвинила суженого в изменах. В своих социальных сетях она опубликовала яростные сообщения о сексуальных похождениях мужа, рекомендовав его поклонницам не повторять её ошибок и не верить гулящим мужчинам.

Обложка ©

Telegram / ЖК Ильменский 17

Юрий Лысенко
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