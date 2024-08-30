IQ выше, чем у Эйнштейна: Умнейшая британка стала миллионершей, работая проституткой

Жительница Великобритании, у которой IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, отчислилась из Оксфорда и пошла работать в секс-индустрию, заработав миллионы. О необычной истории жизненного успеха рассказывает издание Mirror.

Британка по имени Мелисса Тодд имеет средний IQ 178, что выше, чем 98% населения планеты. После школы она поступила в Оксфорд, однако затем взяла учебный отпуск. Во время отдыха студентка устроилась танцовщицей в стрип-бар. Тогда она и осознала, что таким образом сможет заработать достаточно денег для счастливой жизни.

«Это было буквально просто летней работой, или даже не работой. Но ты привыкаешь быть счастливым и богатым, и ты встречаешь интересных людей, которые говорят: «Почему бы тебе не заняться этим», «Почему бы тебе не заняться порно»,…и вот я здесь, 28 лет спустя, думаю: «Я, наверное, не вернусь в Оксфорд, не так ли?» — рассказала Мелисса.

Женщина проработала в секс-индустрии несколько десятилетий и сколотила многомиллионный капитал, снимаясь для журналов и участвуя в различных секс-вечеринках по всему миру. Сейчас британка попросту наслаждается жизнью — путешествует и снимается для журналов.