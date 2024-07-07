Пылившаяся на чердаке битая посуда сделала британку миллионершей

Женщина из Великобритании неожиданно обогатилась, выставив на аукцион побитую китайскую посуду. Сервиз пылился на чердаке более 20 лет, рассказало издание The Sun.

"Женщина продала коробку побитой посуды, которая два десятилетия простояла у неё на чердаке, за колоссальные 200 000 фунтов стерлингов (примерно 22 миллиона рублей), но чуть не потеряла лот", — поделились в издании.

Со слов женщины, китайский сервиз принадлежал её дедушке, который побывал в Поднебесной на рубеже XX–XXI веков. Из-за сколов посудой было невозможно пользоваться. Привезённый сувенир попросту пылился на чердаке, пока хозяйка дома не решила разобрать вещи. Примечательно, что идея отправить битую безделицу на продажу появилась у британки не сразу.