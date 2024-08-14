Жители Королёва больше года моются в "помоях с запахом канализации"

"Помои" с запахом канализации идут из-под кранов в подмосковном Королёве. Жители больше года моются в грязи, однако коммунальные службы ничего не предпринимают, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Качество воды в королёвских кранах. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Качество воды в королёвских кранах. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам местных жителей, из-под крана частенько течёт "жижа с запахом канализации". Королёвцы отмечают, что проблемы с водой начались после строительства новой котельной — с тех пор на ежедневной основе нарываются на воду неестественного цвета.

Не раз жильцы обращались с проблемой к властям и коммунальным службам. Но по их словам, ситуация с "горячим шоколадом" вместо воды не меняется. В администрации лишь "кормят завтраками" или просто отклоняют жалобы недовольных. Сейчас жильцы настроены идти к губернатору и в прокуратуру, чтобы проблему со ржавчиной наконец решили.