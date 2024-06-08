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8 июня, 04:33

Врач предупредила о пагубном влиянии ржавой воды на кожу и волосы

Врач Ощепкова: Ржавая вода может привести к проблемам с волосами и кожей

Ржавую воду не стоит пить, также не рекомендуется допускать её контакта с кожей и волосами. О том, к каким проблемам это может привести, в интервью "Газете.ru" рассказала врач-косметолог Виктория Ощепкова.

Медик рассказала, что при контактировании с кожным покровом человека такая жидкость может вызвать раздражение, пересушивание и дерматит в качестве аллергической реакции. Находящееся в ней железо может изменить цвет кожи и забить сальные протоки, что приведёт к угрям и, возможно, даже к воспалениям.

В случае с волосами ржавая вода также может изменить их цвет, а ещё сделать их более ломкими и сухими (в большей степени это касается крашеных волос). Опять же, находящиеся в ней металлы хорошо впитываются кожей головы, а это делает волосы тусклыми и влияет на их здоровье.

"Для предотвращения негативных последствий от воздействия ржавой воды на кожу и волосы можно установить фильтр для воды, который удаляет из неё металлы и другие загрязнения. Также для ухода за кожей и волосами можно использовать специальные средства, которые помогут увлажнить и защитить их от воздействия вредных веществ", — отметила Ощепкова.

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Ранее Life.ru писал, что в жару стоит отказаться от питательных кремов, создающих дополнительную плёнку на поверхности кожи и блокирующих выход секрета из сальной железы. Они не дают кислороду поступать к коже, а это опасно расширением капилляров и появлением купероза и жирного блеска.

Обложка ©

Pixabay / JerzyGorecki

Алексей Соловьёв
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