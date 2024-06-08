Врач предупредила о пагубном влиянии ржавой воды на кожу и волосы

Ржавую воду не стоит пить, также не рекомендуется допускать её контакта с кожей и волосами. О том, к каким проблемам это может привести, в интервью "Газете.ru" рассказала врач-косметолог Виктория Ощепкова.

Медик рассказала, что при контактировании с кожным покровом человека такая жидкость может вызвать раздражение, пересушивание и дерматит в качестве аллергической реакции. Находящееся в ней железо может изменить цвет кожи и забить сальные протоки, что приведёт к угрям и, возможно, даже к воспалениям.

В случае с волосами ржавая вода также может изменить их цвет, а ещё сделать их более ломкими и сухими (в большей степени это касается крашеных волос). Опять же, находящиеся в ней металлы хорошо впитываются кожей головы, а это делает волосы тусклыми и влияет на их здоровье.

"Для предотвращения негативных последствий от воздействия ржавой воды на кожу и волосы можно установить фильтр для воды, который удаляет из неё металлы и другие загрязнения. Также для ухода за кожей и волосами можно использовать специальные средства, которые помогут увлажнить и защитить их от воздействия вредных веществ", — отметила Ощепкова.