Московские следователи нагрянули с обыском в хостел и нашли 439 потенциальных нелегалов

Московские следователи в рамках уголовного дела провели обыски в одном из хостелов на юго-западе столицы. Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, правоохранители проверят 439 иностранцев, которые находились там, на предмет нарушения закона, в том числе миграционного законодательства.

Следователи провели обыски в хостеле на Профсоюзной в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

«На объекте установлено 439 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что хостел находится на улице Профсоюзной, а уголовное дело возбуждено по факту организации экстремистского сообщества (282-я статья УК РФ). Силовую поддержку при обыске оказывала Росгвардия.

Руководство и администрация хостела доставлены для проведения следственных действий в подразделение СК.