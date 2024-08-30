В Подмосковье полиция нашла среди работников склада 120 нелегальных мигрантов

Подмосковная полиция выявила крупную группу нелегальных мигрантов. Как пишет «МВД МЕДИА», иностранцы попались правоохранителям во время оперативно-профилактического мероприятия на одном из торговых складов Пушкина. Среди них — уроженцы стран бывшего Союза и Африки.

Работа полиции на складе в Подмосковье. Видео © «МВД МЕДИА»

«В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, из них 19 мигрантов также привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, и один за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в публикации.

Работа полиции на складе в Подмосковье. Фото © «МВД МЕДИА»

Каждому нелегалу выписали штрафы по пять тысяч рублей с последующим выдворением из России, 31 человека до суда поместили в специализированное учреждение. Полиция ищет организаторов незаконной миграции.