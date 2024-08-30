Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 06:06

В Подмосковье полиция нашла среди работников склада 120 нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты, обнаруженные на складе в Подмосковье. Обложка © «МВД МЕДИА»

Нелегальные мигранты, обнаруженные на складе в Подмосковье. Обложка © «МВД МЕДИА»

Подмосковная полиция выявила крупную группу нелегальных мигрантов. Как пишет «МВД МЕДИА», иностранцы попались правоохранителям во время оперативно-профилактического мероприятия на одном из торговых складов Пушкина. Среди них — уроженцы стран бывшего Союза и Африки.

Работа полиции на складе в Подмосковье. Видео © «МВД МЕДИА»

«В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, из них 19 мигрантов также привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, и один за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в публикации.

Работа полиции на складе в Подмосковье. Фото © «МВД МЕДИА»

Работа полиции на складе в Подмосковье. Фото © «МВД МЕДИА»

Каждому нелегалу выписали штрафы по пять тысяч рублей с последующим выдворением из России, 31 человека до суда поместили в специализированное учреждение. Полиция ищет организаторов незаконной миграции.

После драки на юго-востоке Москвы в полицию доставлены 23 мигранта
После драки на юго-востоке Москвы в полицию доставлены 23 мигранта

Напомним, по данным МВД, на данный момент в России находится более 630 тысяч нелегальных мигрантов. По словам замглавы ведомства Александра Горового, большинство из них нарушили миграционное законодательство, а некоторые совершили два и более административных нарушения. Все нелегалы подлежат высылке из РФ.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров