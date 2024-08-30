В Подмосковье полиция нашла среди работников склада 120 нелегальных мигрантов
Нелегальные мигранты, обнаруженные на складе в Подмосковье. Обложка © «МВД МЕДИА»
Подмосковная полиция выявила крупную группу нелегальных мигрантов. Как пишет «МВД МЕДИА», иностранцы попались правоохранителям во время оперативно-профилактического мероприятия на одном из торговых складов Пушкина. Среди них — уроженцы стран бывшего Союза и Африки.
Работа полиции на складе в Подмосковье. Видео © «МВД МЕДИА»
«В отношении 120 иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, из них 19 мигрантов также привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России, и один за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в публикации.
Работа полиции на складе в Подмосковье. Фото © «МВД МЕДИА»
Каждому нелегалу выписали штрафы по пять тысяч рублей с последующим выдворением из России, 31 человека до суда поместили в специализированное учреждение. Полиция ищет организаторов незаконной миграции.
Напомним, по данным МВД, на данный момент в России находится более 630 тысяч нелегальных мигрантов. По словам замглавы ведомства Александра Горового, большинство из них нарушили миграционное законодательство, а некоторые совершили два и более административных нарушения. Все нелегалы подлежат высылке из РФ.