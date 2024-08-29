После драки на юго-востоке Москвы в полицию доставлены 23 мигранта

После массовой драки на Жулебинском бульваре в Москве полицейские задержали 23 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД России.

Массовая драка в Жулебино. Видео © ГУ МВД России по Москве

«Установлено, что между иностранными гражданами произошёл конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции с адреса происшествия в территориальный отдел полиции было доставлено 23 приезжих гражданина», — сообщила пресс-служба.

Против участников потасовки возбуждены дела по статьям о хулиганстве и повторном нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания. Полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.