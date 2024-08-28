Мигранты напали на жителей Владивостока из-за замечания и стали фигурантами двух дел

Следственный комитет Приморского края завёл уголовные дела в связи с грубым нарушением общественного порядка и покушением на убийство после того, как во Владивостоке произошёл конфликт большой группы мигрантов с местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«СК Приморья возбуждены уголовные дела по факту грубого нарушения общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК России), а также покушения на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК России) в районе улицы Давыдова в городе Владивостоке», — указано в публикации.

По данным следствия, всё началось 24 августа в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Давыдова, когда один из жильцов сделал замечание двум пьяным и шумным иностранцам. Один из них решил ответить на это рукоприкладством. На следующий день информация об инциденте стала распространяться в местных пабликах, после чего к месту событий подъехали активисты, чтобы выяснить причины неподобающего поведения гостей из-за рубежа. В результате возник очередной конфликт, в процессе которого несколько мигрантов совершили покушение на убийство двоих человек и бежали с места событий на машине.

Правоохранители проводят следственные мероприятия, опрашивают свидетелей и задерживают участников беспорядков. Кроме того, СК проверит, насколько ответственно местная полиция реагировала на заявления жильцов дома по поводу нарушающих покой мигрантов.