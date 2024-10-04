СК заинтересовался избиением петербуржцев молодёжной бандой мигрантов

«В социальных медиа опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», — пояснили в СК.

Это далеко не первый случай нападения иностранцев на людей в Петербурге. В прошлом году полиция задержала двух подростков, которые нападали на дворников и снимали свои действия на камеру. До этого Сеть всколыхнули видео с избиениями случайных петербуржцев «азербайджанской мафией». Председатель СК Александр Бастрыкин оперативно поручил возбудить уголовное дело. 16 октября 2023 года задержали самого активного "мафиози" Тимура Мухтарова.