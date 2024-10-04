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4 октября, 20:47
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СК заинтересовался избиением петербуржцев молодёжной бандой мигрантов

СК РФ возбудил дело о хулиганстве против молодёжных банд мигрантов в Петербурге

В Санкт-Петербрге возбуждено дело в отношении банды иностранцев, которые терроризируют местное население. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета РФ.

«В социальных медиа опубликовано видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», — пояснили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

200 тысяч за штамп: В Петербурге накрыли банду «свах», женивших мигрантов на россиянках
200 тысяч за штамп: В Петербурге накрыли банду «свах», женивших мигрантов на россиянках

Это далеко не первый случай нападения иностранцев на людей в Петербурге. В прошлом году полиция задержала двух подростков, которые нападали на дворников и снимали свои действия на камеру. До этого Сеть всколыхнули видео с избиениями случайных петербуржцев «азербайджанской мафией». Председатель СК Александр Бастрыкин оперативно поручил возбудить уголовное дело. 16 октября 2023 года задержали самого активного "мафиози" Тимура Мухтарова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fuss Sergey

Оксана Попова
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