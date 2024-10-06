Полиция Петербурга разоблачила фейк о банде мигрантов, «терроризирующей» жителей

В Санкт-Петербурге задержали троих подростков после возбуждения уголовного дела о хулиганстве против «банды иностранцев», которая якобы терроризировала местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Петербурге задержали подростков после появления видео с «бандой мигрантов», терроризирующей местных жителей. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«Данное сообщение было проиллюстрировано коротким роликом драки двух молодых людей и фотографией двух подростков, один из которых держит в руках предмет, похожий на пистолет», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подобные ролики в Сети часто оказываются фейками, поэтому сотрудники правоохранительных органов провели расследование и выяснили, что «бандой мигрантов» оказались просто 16-летние школьники.

По данным МВД, двое из них три месяца назад подрались из-за девушки, однако видео попало в Интернет только сейчас. Кроме того, третий участник конфликта позировал на фото с игрушечным пистолетом. Подростки не смогли ответить, каким образом материалы попали в соцсети. Правоохранители провели с несовершеннолетними профилактическую беседу.