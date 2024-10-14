Опрос выявил истинное отношение россиян к числу мигрантов в стране

80% опрошенных россиян считают, что в их регионах наблюдается значительный наплыв трудовых мигрантов. Результаты опроса, проведённого hh.ru и Российским союзом промышленников и предпринимателе, публикует 14 октября РБК.

За последний год, как утверждают исследователи, доля недовольных этой ситуацией увеличилась на 21 процентный пункт. Наибольшее недовольство выражают работники из четырех отраслей: транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). Лишь 12% респондентов оценили количество трудовых мигрантов в России как приемлемое, а 4% высказали мнение, что мигрантов должно быть еще больше. Обычно такую точку зрения разделяют IT-специалисты и работники в сферах маркетинга, розничной торговли, туризма, общественного питания и добычи сырья.

58% участников опроса считают, что мигранты обычно занимают рабочие места, которые не подходят для местных жителей. 59% уверены, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле, а половина респондентов полагает, что нанимать мигрантов выгоднее из-за сложности защиты их прав.