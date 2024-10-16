Россия сократила вдвое квоту на временное проживание мигрантов
Квота на временное проживание мигрантов в РФ сократится почти вдвое в 2025 году
Квоту на временное проживание иностранцев в РФ урезали в два раза по решению Правительства. В 2025 году она составит всего 5,5 тысячи разрешений.
«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — говорится в распоряжении, которое цитирует ТАСС.
Так, например, на 2024 году количество разрешений по квоте составляет 10 595 рублей. В дальнейшем объём разрешений будет распределён по регионам в соответствии с заявками. При этом наибольшее количество традиционно отойдёт Москве и Московской области — 1350 (2250 в 2024-м). Следом по распределению идёт Санкт-Петербург, на который придётся 200 разрешений. Закрывают тройку Татарстан и Башкирия, где в грядущем году будет выдано не более 100 квот.
Ранее в Минтруде РФ заявили, что мигрантов следует привлекать для работы в России только через организованный набор, так как неконтролируемый свободный въезд влияет на ситуацию негативно. Согласно предложению, мигранты будут проходить обучение и получать все необходимые разрешения, включая медицинские справки, на своей родине.
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