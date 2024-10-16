Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 06:15

Россия сократила вдвое квоту на временное проживание мигрантов

Квота на временное проживание мигрантов в РФ сократится почти вдвое в 2025 году

Квоту на временное проживание иностранцев в РФ урезали в два раза по решению Правительства. В 2025 году она составит всего 5,5 тысячи разрешений.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам»,говорится в распоряжении, которое цитирует ТАСС.

Так, например, на 2024 году количество разрешений по квоте составляет 10 595 рублей. В дальнейшем объём разрешений будет распределён по регионам в соответствии с заявками. При этом наибольшее количество традиционно отойдёт Москве и Московской области — 1350 (2250 в 2024-м). Следом по распределению идёт Санкт-Петербург, на который придётся 200 разрешений. Закрывают тройку Татарстан и Башкирия, где в грядущем году будет выдано не более 100 квот.

В российском регионе мигрантам запретят работать в семи сферах
В российском регионе мигрантам запретят работать в семи сферах

Ранее в Минтруде РФ заявили, что мигрантов следует привлекать для работы в России только через организованный набор, так как неконтролируемый свободный въезд влияет на ситуацию негативно. Согласно предложению, мигранты будут проходить обучение и получать все необходимые разрешения, включая медицинские справки, на своей родине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров