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15 октября, 13:58

В российском регионе мигрантам запретят работать в семи сферах

Губернатор Хоценко: Мигрантам в Омской области запретят работать в семи сферах

С 1 марта 2025 года в силу вступит закон, по которому иностранные граждане, живущие в Омской области, не смогут работать по патентам в семи сферах. Об этом рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своём Telegram. Он заявил, что указ уже подписан.

«Подписал указ, запрещающий привлекать к работе иностранных граждан с трудовыми патентами в пассажирских перевозках, образовании, здравоохранении, торговле, производстве лекарственных препаратов и продуктов, охоте, а также предоставлении социальных услуг», — написал Хоценко.

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Напомним, что ранее мигрантам запретили работать в такси в Югре. Также иностранным гражданам нельзя трудоустраиваться в сферу образования, продавать продукты и напитки. Такое же правильно появилось в Калининградской области. Губернатор региона уже подписал необходимый указ. Позже запрет на работу в транспорте для мигрантов ввели в Магаданской и Курганской областях. Он вступил в силу с текущего, 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stu.dio

Наталья Афонина
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