В российском регионе мигрантам запретят работать в семи сферах

С 1 марта 2025 года в силу вступит закон, по которому иностранные граждане, живущие в Омской области, не смогут работать по патентам в семи сферах. Об этом рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своём Telegram. Он заявил, что указ уже подписан.