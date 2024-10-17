На Камчатке пенсионерке грозит срок за фиктивную прописку 60 мигрантов

Пенсионерка с Камчатки прописала у себя дома 60 мигрантов. Против неё возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого главка МВД в своём телеграм-канале.

Правоохранители отметили, что дамочка в период с января 2022 по сентябрь 2024 года «незаконно поставила на учёт в своей квартире не менее 60 иностранцев». Реально предоставить им жильё пенсионерка не собиралась. За свою деятельность женщина получала от мигрантов деньги.