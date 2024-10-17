На Камчатке пенсионерке грозит срок за фиктивную прописку 60 мигрантов
Пенсионерка с Камчатки прописала у себя дома 60 мигрантов. Против неё возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого главка МВД в своём телеграм-канале.
Правоохранители отметили, что дамочка в период с января 2022 по сентябрь 2024 года «незаконно поставила на учёт в своей квартире не менее 60 иностранцев». Реально предоставить им жильё пенсионерка не собиралась. За свою деятельность женщина получала от мигрантов деньги.
Теперь на неё завели уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России). Фигурантке грозит срок до трёх лет.
К слову, Правительство РФ готовит пакет законопроектов по миграционной политике. Как пример, квоту на временное проживание иностранцев в РФ уменьшили вдвое, до 5,5 тысячи разрешений. Также рассматривают возможность блокировки ресурсов, которые незаконно помогают мигрантам получить аттестаты по русскому языку и истории.
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