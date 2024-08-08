Путин подписал закон о лишении гражданства при отказе встать на воинский учёт

Владимир Путин подписал закон, регламентирующий процедуру лишения иностранцев приобретённого гражданства РФ в случае уклонения от постановки на воинский учёт. Соответствующий документ с подписью российского лидера размещён на сайте официального опубликования правовых актов 8 августа и уже вступил в силу.

В тексте закона указано, что все мужчины призывного возраста с российскими паспортами обязаны посетить военный комиссариат для первоначальной постановки на воинский учёт. Игнорирование этого требования отныне служит основанием для прекращения гражданства, если оно было приобретено. Информацию о таких лицах в реестр воинского учёта должны направлять органы внутренних дел.