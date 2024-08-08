Путин подписал закон о лишении гражданства при отказе встать на воинский учёт
Владимир Путин подписал закон, регламентирующий процедуру лишения иностранцев приобретённого гражданства РФ в случае уклонения от постановки на воинский учёт. Соответствующий документ с подписью российского лидера размещён на сайте официального опубликования правовых актов 8 августа и уже вступил в силу.
В тексте закона указано, что все мужчины призывного возраста с российскими паспортами обязаны посетить военный комиссариат для первоначальной постановки на воинский учёт. Игнорирование этого требования отныне служит основанием для прекращения гражданства, если оно было приобретено. Информацию о таких лицах в реестр воинского учёта должны направлять органы внутренних дел.
По данным российского Следкома, после получения российского гражданства на поля СВО отправились около 10 тысяч мигрантов. Всего же на воинский учёт встали свыше 30 тысяч иностранцев. При этом с начала 2024 года порядка тысячи приезжих лишились паспортов с двуглавым орлом, совершив преступления.
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