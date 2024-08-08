В России появится новый миграционный режим высылки иностранных граждан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает полиции выдворять иностранцев и лиц без гражданства из России. До этого такие полномочия имели только судьи и пограничники.

Согласно новому закону, граждане, подлежащие депортации, помещаются в специальное учреждение по решению министра внутренних дел, руководителя территориального органа МВД, главы ФСБ, начальника пограничной службы или их заместителей, при этом срок их нахождения там не может превышать двое суток.

Также имеется возможность продления указанного срока судьёй по запросу представителя ФСБ или МВД, однако это продление не может превышать 90 суток. Закон начнёт действовать через 180 дней после его официального опубликования.