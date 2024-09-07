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7 сентября, 00:14

Минобороны возьмёт на себя ведение реестра воинского учета

Минцифры планирует передать Минобороны цифровой реестр воинского учёта

Минцифры РФ передаст в ведение российского оборонного ведомства единый цифровой реестр воинского учёта. Соответствующая информация следует из проекта документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что предлагается перераспределение обязанностей между двумя упомянутыми ведомствами при создании цифрового реестра воинского учёта. Журналистам пояснили, что эти поправки носят технический характер. Для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не изменится.

«Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности», — добавили в Минцифры.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий процедуру лишения иностранцев приобретённого гражданства РФ в случае уклонения от постановки на воинский учёт. Закон вступил в силу 8 августа.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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