Минобороны возьмёт на себя ведение реестра воинского учета

Минцифры РФ передаст в ведение российского оборонного ведомства единый цифровой реестр воинского учёта. Соответствующая информация следует из проекта документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что предлагается перераспределение обязанностей между двумя упомянутыми ведомствами при создании цифрового реестра воинского учёта. Журналистам пояснили, что эти поправки носят технический характер. Для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не изменится.

«Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности», — добавили в Минцифры.