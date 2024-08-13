Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 07:57

ВС предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

Верховный суд предложил разрешить приостанавливать уголовные дела участников спецоперации на Украине на стадии суда, а не только следствия. Соответствующий законопроект представлен на Пленуме инстанции. Ожидается, что он дополнит положения статьи "Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на службу".

"Предлагается дополнить <...>, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ", — говорится в документе.

Приостанавливать такие дела и отменять меру пресечения сможет суд после получения дела, вынесения приговора и апелляционная инстанция.

В Госдуме оценили необходимость в мобилизации в России из-за ситуации в Курской области
В Госдуме оценили необходимость в мобилизации в России из-за ситуации в Курской области

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон и лишении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт. Информацию о таких лицах в реестр воинского учёта должны направлять органы внутренних дел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Законы
  • Верховный суд
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров