ВС предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда

Верховный суд предложил разрешить приостанавливать уголовные дела участников спецоперации на Украине на стадии суда, а не только следствия. Соответствующий законопроект представлен на Пленуме инстанции. Ожидается, что он дополнит положения статьи "Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на службу".

"Предлагается дополнить <...>, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ", — говорится в документе.

Приостанавливать такие дела и отменять меру пресечения сможет суд после получения дела, вынесения приговора и апелляционная инстанция.