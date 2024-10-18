Колокольцев заявил Life.ru, что у МВД появились новые инструменты борьбы с мигрантской преступностью

Власти России продвинулись вперёд в решении проблемы преступности среди мигрантов. Об этом корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он отметил, что практически все резонансные дела раскрываются. В то же время иностранцы приезжают к нам уже со своим взглядом на мир.

Владимир Колокольцев — о борьбе с мигрантской преступностью в России. Видео © Life.ru

«Мы реагируем на эти вопросы... Я же не могу в условиях сегодняшнего огромнейшего некомплекта возле каждого мигранта поставить по одному участковому», — добавил глава ведомства.

Причём вопрос преступности среди иностранцев — проблема далеко не только России. Однако наша страна в любом случае «двигается вперёд». А принятый пакет законов о миграционной политике дал правоохранителям инструменты для более эффективной работы.