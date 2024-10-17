В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах

Мигрантам, проживающим в Камчатском крае, запретят работать в 15 сферах. Данное решение принял глава региона Владимир Солодов, оно вступит в силу в 2025 году. Официальный документ появился на официальном портале правовой информации.

Ранее в регионе было введено правило, что мигранты не имеют права работать в такси. Теперь список значительно расширился — под запрет трудоустройства попали, в частности, сбор и заготовка пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания, диетических продуктов и безалкогольных напитков. Также иностранные специалисты не смогут работать в сферах обеспечения электроэнергией и предоставления туристических услуг.