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17 октября, 09:43

В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах

Мигрантам, проживающим в Камчатском крае, запретят работать в 15 сферах. Данное решение принял глава региона Владимир Солодов, оно вступит в силу в 2025 году. Официальный документ появился на официальном портале правовой информации.

Ранее в регионе было введено правило, что мигранты не имеют права работать в такси. Теперь список значительно расширился — под запрет трудоустройства попали, в частности, сбор и заготовка пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания, диетических продуктов и безалкогольных напитков. Также иностранные специалисты не смогут работать в сферах обеспечения электроэнергией и предоставления туристических услуг.

Ещё в двух российских регионах мигрантам запретили водить такси и автобусы
Ещё в двух российских регионах мигрантам запретили водить такси и автобусы

Ранее Лайф писал, что мигрантам запретили работать в такси в Югре. Также им там нельзя работать в сфере образования, продавать продукты и напитки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Мария Любицкая
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