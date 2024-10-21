В Кремле раскрыли график встреч Путина на саммите БРИКС в Казани

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам о планах Владимира Путина встретиться с рядом иностранных политиков в рамках саммита БРИКС в Казани. Запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, главой Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Путин начнёт деловые встречи в Казани уже 22 октября. В первый день саммита он пообщается с руководителем Нового банка развития Дилмой Руссеффом, затем увидится с Моди и с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Тогда же пройдут встречи с Си Цзиньпином и главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Во второй день тоже несколько рабочих встреч. После заседания узкого и расширенного формата пройдёт беседа нашего президента с президентом Республики Иран Масудом Пезешкианом, запланирована беседа с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, затем президент встретится с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али», — добавил Ушаков.