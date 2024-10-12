Миру интересен саммит БРИКС в Казани из-за утраты веры в идеалы Запада, считает Пушков

Количество стран, желающих принять участие в грядущем саммите БРИКС, который пройдёт в Казани, сигнализирует об утрате веры в западные идеалы. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

«Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира <…> едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин — неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир», — сообщил он.