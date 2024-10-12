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12 октября, 08:58

Миру интересен саммит БРИКС в Казани из-за утраты веры в идеалы Запада, считает Пушков

Пушков: Участие мира в саммите БРИКС в Казани говорит о потере авторитета Запада

Алексей Пушков. Обложка © Flickr / Совет Федерации

Алексей Пушков. Обложка © Flickr / Совет Федерации

Количество стран, желающих принять участие в грядущем саммите БРИКС, который пройдёт в Казани, сигнализирует об утрате веры в западные идеалы. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

«Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира <…> едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин — неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир», — сообщил он.

Пушков также отметил, что «идеалы» Запада к первой четверти 21 века попросту исчезли. Их заменили агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии, резюмировал он.

Ушаков рассказал, сколько стран примут участие в саммите БРИКС в Казани
Ушаков рассказал, сколько стран примут участие в саммите БРИКС в Казани

Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Казани уже 22—24 октября. В МИД РФ уверены, что мероприятие непременно станет мировой сенсацией. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока. На днях президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и пригласил его на саммит.

Мария Любицкая
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