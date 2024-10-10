Ушаков рассказал, сколько стран примут участие в саммите БРИКС в Казани

Россия отправила 38 странам приглашения принять участие в саммите БРИКС в Казани, 32 государства пообещали приехать на мероприятие. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Приглашения на саммит были направлены в тридцать восемь государств. Это страны-члены и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. Тридцать две страны уже подтвердили свое участие», — указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ушаков дополнил, что из этих 32 государств 24 страны подтвердили участие в саммите в Казани на уровне лидеров. При этом восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами. По словам помощника главы государства, Россия надеется, что круг участников станет больше.

Ушаков уточнил, что на саммите весьма высокое представительство, в том числе африканских стран. При этом государства, которые пожелали принять участие в мероприятии, испытывают или испытывали давление.

Президент России Владимир Путин проведёт на саммите около двух десятков двусторонних встреч с представителями крупных государств. По словам помощника лидера РФ, они стартуют уже с 21 октября.