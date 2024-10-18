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18 октября, 13:41

Путин проведёт 17 переговоров на саммите БРИКС в Казани

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин собирается провести 17 двусторонних встреч в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями СМИ стран, входящих в объединение.

«Семнадцать», — пояснил российский лидер, комментируя сообщения о том, что в его графике запланировано около двух десятков двусторонних встреч.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ отметили, что встреча обязательно станет сенсацией мирового уровня. О растущем интересе к содружеству по всему миру свидетельствует увеличившееся число стран, которые изъявили желание присоединиться к экономическому блоку. Грядущий саммит посетят более 20 глав государств. Это указывает на то, что РФ не изолирована от международного диалога, отметили в Кремле.

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Дарья Нарыкова
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