«Добро пожаловать в Россию!»: Минниханов встретил в Казани премьер-министра Эфиопии
В Казань на саммит БРИКС прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед
В Казань прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Он представит страну на грядущем саммите БРИКС, который начнётся сегодня, 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Лидера правительства африканского государства встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, это попало на видео.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Видео © Пресс-служба Республики Татарстан / Марат Саетгараев
«Добро пожаловать в Россию!», — говорится в сообщении. Встреча попала на видео.
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия официально стала частью БРИКС 1 января 2024 года. О том, что страна войдёт в объединение решение было принято на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге.
Напомним, саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября. В Министерстве иностранных дел России отметили, мероприятие несёт значимость мирового уровня. Увеличение числа стран, желающих присоединиться к БРИКС, наглядно свидетельствует о постоянном интересе к этой организации.
Пресс-служба Республики Татарстан / Марат Саетгараев