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22 октября, 05:20

«Добро пожаловать в Россию!»: Минниханов встретил в Казани премьер-министра Эфиопии

В Казань на саммит БРИКС прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

В Казань прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Он представит страну на грядущем саммите БРИКС, который начнётся сегодня, 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Лидера правительства африканского государства встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, это попало на видео.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Видео © Пресс-служба Республики Татарстан / Марат Саетгараев

«Добро пожаловать в Россию!», — говорится в сообщении. Встреча попала на видео.

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия официально стала частью БРИКС 1 января 2024 года. О том, что страна войдёт в объединение решение было принято на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге.

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Напомним, саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября. В Министерстве иностранных дел России отметили, мероприятие несёт значимость мирового уровня. Увеличение числа стран, желающих присоединиться к БРИКС, наглядно свидетельствует о постоянном интересе к этой организации.

Обложка ©

Пресс-служба Республики Татарстан / Марат Саетгараев

Мария Любицкая
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