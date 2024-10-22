«Добро пожаловать в Россию!»: Минниханов встретил в Казани премьер-министра Эфиопии

В Казань прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Он представит страну на грядущем саммите БРИКС, который начнётся сегодня, 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Лидера правительства африканского государства встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, это попало на видео.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Видео © Пресс-служба Республики Татарстан / Марат Саетгараев

«Добро пожаловать в Россию!», — говорится в сообщении. Встреча попала на видео.

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия официально стала частью БРИКС 1 января 2024 года. О том, что страна войдёт в объединение решение было принято на прошлогоднем саммите в Йоханнесбурге.