Зеленский нахамил Гуттеришу в день рождения ООН из-за его визита в Казань
Владимир Зеленский в день ООН, который отмечается 24 октября, грубо высказался в адрес Всемирной организации из-за визита Антониу Гутерриша на саммит БРИКС. Он назвал генсека ООН «некоторым функционером», который предался «искушениям в Казани».
«В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые её функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Как ранее сообщал Life.ru, рано утром 23 октября Гуттериш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. Стоит отметить, что он отказался от поездки на «саммит мира» в Швейцарии, который проходил летом, но приехал в столицу Татарстана. Разумеется, в МИД Украины на это публично обиделись, назвав решение генерального секретаря ООН неправильным.
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