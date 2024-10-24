Зеленский нахамил Гуттеришу в день рождения ООН из-за его визита в Казань

Владимир Зеленский в день ООН, который отмечается 24 октября, грубо высказался в адрес Всемирной организации из-за визита Антониу Гутерриша на саммит БРИКС. Он назвал генсека ООН «некоторым функционером», который предался «искушениям в Казани».

«В день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые её функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.