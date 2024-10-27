Украина не имеет никаких шансов одержать над Россией победу в борьбе на истощение. Сейчас ВСУ больше всего похожи на армию Гитлера образца 1945 года. Об этом сообщает The Conversation .

Автор указал, что ВСУ рассыпаются на глазах из-за отсутствия боевого духа и дезертирства, которые попросту пугают новобранцев. Сейчас украинской армии приходится отступать повсеместно, в том числе в Курской области. Журналисту удалось побыть на брифинге с участием западных военных, которые охарактеризовали положение дел Украины на фронте словами «как никогда плохо». Они считают, что оборона может рухнуть внезапно в любой момент.