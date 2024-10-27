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27 октября, 06:11

На Западе сравнили армию Зеленского с войском Гитлера в преддверии катастрофы

Conversation: ВСУ похожи на армию Адольфа Гитлера образца зимы 1945 года

Украина не имеет никаких шансов одержать над Россией победу в борьбе на истощение. Сейчас ВСУ больше всего похожи на армию Гитлера образца 1945 года. Об этом сообщает The Conversation.

«Это как немецкая армия в январе 1945 года», — провёл параллель аналитик.

Автор указал, что ВСУ рассыпаются на глазах из-за отсутствия боевого духа и дезертирства, которые попросту пугают новобранцев. Сейчас украинской армии приходится отступать повсеместно, в том числе в Курской области. Журналисту удалось побыть на брифинге с участием западных военных, которые охарактеризовали положение дел Украины на фронте словами «как никогда плохо». Они считают, что оборона может рухнуть внезапно в любой момент.

«История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной», — подчёркивает издание.

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Пример гитлеровской армии, разбившейся об Советский Союз, эксперты любят припоминать, когда речь заходит о Зеленском, который возомнил, что его войска непременно победят Россию на поле боя. Ранее президент Никарагуа назвал украинского политика «сыном Гитлера», который пытается втянуть всю Европу в войну.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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