Тайное бегство Гитлера. Почему смерть фюрера признали лишь 25 октября 1956 года 25 октября 1956 года суд города Берхтесгаден (Бавария) официально признал Адольфа Гитлера мёртвым. Почему это произошло спустя 11 лет после официальной даты смерти фюрера и мог ли основатель Третьего рейха сбежать из Берлина весной 1945 года — в тексте Life.ru. 24 октября, 21:31 Адольф Гитлер вместе со своей супругой Евой Браун 30 апреля 1945 года совершил самоубийство. Обложка © ТАСС / dpa

Официальная версия смерти Адольфа Гитлера

Согласно официальной версии, Адольф Гитлер вместе со своей супругой Евой Браун 30 апреля 1945 года совершил самоубийство. К апрелю 1945-го исход войны стал очевиден, в том числе и для самого фюрера, который до последнего верил в то, что ситуацию на фронте можно изменить. В это время силы Красной армии уже вошли в Берлин и вели бои за взятие города. Сам Гитлер в это время находился в бункере, откуда осуществлял руководство последними боевыми частями рейха. Но советские войска продвигались вглубь германской столицы, поэтому падение рейха было лишь вопросом времени.

Гитлер был свидетелем того, как в Италии расправились с диктатором Бенито Муссолини. Его тело подвесили вверх ногами на площади Лорето в Милане, и любой желающий мог надругаться над трупом. Для себя фюрер такой участи не хотел, поэтому и принял решение покончить с собой с последующим уничтожением тела.

Приблизительно в 15:30 30 апреля 1945 года Гитлер застрелился в своём бункере из личного пистолета марки «Вальтер». Ева Браун также совершила суицид, раскусив ампулу с цианистым калием. Затем согласно инструкции их тела были вынесены в сад, где их уложили в воронку и подожгли.

Спустя несколько дней обугленные тела Гитлера и Браун обнаружили советские войска. С целью идентификации была проведена эксгумация зубов фюрера, что стало основным доказательством смерти Гитлера.

Почему Гитлера признали мёртвым спустя 11 лет?

Останки фюрера обнаружили советские солдаты 4 мая 1945 года. При проведении судебно-медицинского исследования трупов было запрещено фотографировать тела. В дальнейшем этот факт ставил под сомнение подлинность результатов исследования. Кроме того, комиссия пришла к заключению, что смерть наступила от отравления, а не выстрела. В дальнейшем эти разногласия оттягивали возможность признания Гитлера мёртвым на юридическом уровне.

Последовавшая далее холодная война между СССР и США вовсе сделала проведение международного расследования обстоятельств смерти Гитлера невозможным. Вернуться к этому вопросу решили в середине 1950-х годов. В октябре 1956 года баварский суд официально признал Гитлера мёртвым на основании «констатации факта смерти», поскольку из 40 опрошенных свидетелей ни один не видел его тела.

Мог ли Гитлер сбежать из Берлина?

Несмотря на наличие доказательной базы, далеко не все поверили в то, что Гитлер действительно покончил с собой. На этой почве возникла версия о бегстве фюрера из Берлина, а найденные тела приписывались двойникам Гитлера и Браун. Данная версия активно обсуждалась во всём мире, этот слух был распространён настолько, что председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин приказал созвать новую комиссию для расследования обстоятельств смерти Гитлера.

На другом конце мира — в США — также были подозрения, что фюрер мог выжить. ФБР в сентябре 1945 года опубликовало секретные документы, посвящённые возможному бегству Гитлера в Аргентину.

После поражения Германии в войне многие нацисты бежали в Латинскую Америку, где хотели скрыться от правосудия. В докладе ФБР, помимо фюрера, также упомянуты 50 нацистских деятелей, которые со своими семьями покинули рейх на двух субмаринах и добрались до Латинской Америки. Соответственно, в ведомстве не исключили, что и сам Гитлер мог скрыться в Аргентине. При этом каких-то конкретных доказательств по данному вопросу доклад ведомства не содержал.

Документ из досье ЦРУ, который подтверждает теорию о том, что Адольф Гитлер бежал в Латинскую Америку после Второй мировой войны. Фото © noticiabrasil.net.br

В 2017 году были опубликованы документы ЦРУ США, которые также заставляли усомниться в смерти Гитлера в 1945-м. Но в то же время и эти данные нельзя назвать весомыми доказательствами того, что фюрер инсценировал свою смерть и сбежал.

Также в течение прошлого столетия в информационное поле вбрасывались сведения о том, что Гитлера, изменившего внешность, видели в Латинской Америке. В частности, в 1955 году Филипп Ситроен, назвавшийся бывшим военнослужащим СС, утверждал, что Гитлеру удалось бежать из Берлина в Колумбию, где тот проживал до 1955 года, а после мигрировал в Аргентину.

Также за «доказательства» спасения Гитлера выдавались различные фотографии, на которых был изображён мужчина, внешне похожий на немецкого диктатора.

Несмотря на доказательства, далеко не все поверили в то, что Гитлер действительно покончил с собой. Фото © Henry Guttmann / Hulton Archive / Getty Images

Все эти доводы не расцениваются современными историками в качестве весомых аргументов, поскольку в мире существуют люди, которые могут быть внешне похожи. Многие исследователи сходятся во мнении, что Гитлер действительно покончил с собой в 1945 году. А все попытки его «реанимировать» можно расценивать не иначе как способ заявить о себе с целью хайпа.

Авторы Альмир Хабибуллин