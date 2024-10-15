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15 октября, 14:44

Президент Никарагуа назвал Нетаньяху Гитлером, а Зеленского — сыном Гитлера

Президент Никарагуа Даниэль Ортега установил между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским «родственную связь», заявив, что премьер Израиля — Адольф Гитлер, проводящий политику террора, а лидер киевского режима — нацист и «сын Гитлера», пытающийся втянуть НАТО в войну с РФ.

«Премьер-министр [Израиля] проводит политику террора. Премьер-министр Израиля Гитлер, он призывает к уничтожению народов. Тот, кто возглавляет Украину ещё один нацист, ещё один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ», — заявил Ортега на выступлении, которое транслировал телеканал Canal 6 Nicaragua.

Никарагуанский лидер напомнил, что немецкий диктатор перестал существовать именно тогда, когда пошёл с войной против России.

Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером и призвал остановить его силами человечества
Эрдоган вновь сравнил Нетаньяху с Гитлером и призвал остановить его силами человечества

Кажется, в клубе любителей сравнивать Нетаньяху с Гитлером прибыло. Даниэлю Ортеге явно будет, о чём поговорить за чашечкой чая с президентом Турции, поскольку Эрдогану уж очень нравится проводить параллели между израильским премьером и главой Третьего рейха, чем он регулярно занимается. К примеру, он говорил, что Нетаньяху будут «будут проклинать, как Гитлера» и он встретит свой конец так же, как это случилось с Гитлером.

Обложка ©

Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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