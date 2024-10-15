Президент Никарагуа назвал Нетаньяху Гитлером, а Зеленского — сыном Гитлера

Президент Никарагуа Даниэль Ортега установил между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским «родственную связь», заявив, что премьер Израиля — Адольф Гитлер, проводящий политику террора, а лидер киевского режима — нацист и «сын Гитлера», пытающийся втянуть НАТО в войну с РФ.

«Премьер-министр [Израиля] проводит политику террора. Премьер-министр Израиля — Гитлер, он призывает к уничтожению народов. Тот, кто возглавляет Украину — ещё один нацист, ещё один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ», — заявил Ортега на выступлении, которое транслировал телеканал Canal 6 Nicaragua.