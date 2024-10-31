Лукашенко: На Украине ещё есть разумные люди, которые хотят закончить конфликт

На Украине ещё есть люди, которые «хотят закончить эту бойню», — люди разумные. Прежде всего это военные, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, Россия и Белоруссия хотят мира, но на данный момент «всё упирается в одного человека».

«Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идёт на его территории, гибнут его люди… Думаю, в России и Украине ещё остались разумные люди, на Украине это, прежде всего военные, — которые хотят закончить эту бойню», — сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.