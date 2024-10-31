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31 октября, 10:35

Лукашенко: На Украине ещё есть разумные люди, которые хотят закончить конфликт

На Украине ещё есть люди, которые «хотят закончить эту бойню», — люди разумные. Прежде всего это военные, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, Россия и Белоруссия хотят мира, но на данный момент «всё упирается в одного человека».

«Там амбиции, там человек не понимает, что война долго уже идёт на его территории, гибнут его люди… Думаю, в России и Украине ещё остались разумные люди, на Украине это, прежде всего военные, которые хотят закончить эту бойню», — сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России
Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России

Лукашенко ранее отмечал, что даже Штаты хотят завершения конфликта РФ и Украины больше, чем Зеленский. По словам экспертов, Украине позарез надо удержать захваченную во время вторжения территорию до выборов в США. На Западе на фоне подобных событий сравнивают армию Зеленского с войском Гитлера образца 1945 года, которое к этому моменту было беспросветно обречено. Несмотря на отчаянное положение, политологи уверены, что лидер киевского режима не пойдёт на переговоры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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