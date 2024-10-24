«Володя Зеленский упёрся напрочь: Лукашенко считает, что США хотят мира на Украине больше Киева

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в США хотят мира на Украине больше, чем Владимир Зеленский. Об этом он заявил на полях саммита БРИКС в интервью газете «Известия».

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он упёрся напрочь», — сказал Лукашенко.