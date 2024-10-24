«Володя Зеленский упёрся напрочь: Лукашенко считает, что США хотят мира на Украине больше Киева
Лукашенко: Зеленский упёрся напрочь и не хочет мира на Украине
Александр Лукашенко на саммите БРИКС. Фото © Life.ru
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в США хотят мира на Украине больше, чем Владимир Зеленский. Об этом он заявил на полях саммита БРИКС в интервью газете «Известия».
«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он упёрся напрочь», — сказал Лукашенко.
Политик добавил, что Запад не может просто так отказать Киеву в помощи, так как опасается потерять лицо. При этом за океаном реалистично оценивают ситуацию, считает Лукашенко. Крах Украины будет означать крах всего Запада, поэтому Вашингтон и Брюссель подталкивают Киев к переговорам.
Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае ВС России применят «самое опасное оружие». Также он поведал о «хотелках» и «болтовне» Зеленского и сделал прогноз насчёт окончания СВО.