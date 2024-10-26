Военный эксперт оценил положение бойцов ВСУ, попавших в окружение ВС РФ под Курском
Дандыкин: Бойцы ВСУ в Курской области имеют право только сдаться или погибнуть
Впервые президент России Владимир Путин рассказал в подробностях о ситуации в Курской области. Важно отметить, что российский лидер заострил внимание на северной части региона, где дислоцируются украинские формирования. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В окружении порядка двух тысяч человек — это остатки трёх бригад, в плачевном состоянии, по сути, без связи. И наши сейчас практически приступили к уничтожению этой группировки», — сказал он в беседе с 360.ru.
По мнению военного эксперта, на данный момент у украинцев, воюющих в Курской области, остаётся лишь один выбор — сдаться или же быть уничтоженными. ВСУ предпринимают попытки деблокировать подразделения со стороны украинской границы, но тщетно, так как в этом нет никакой военной логики. Сейчас бойцы стараются удерживать позиции до проведения президентских выборов в США, подытожил Дандыкин.
«Почему они думают, что будет всё по-другому, сказать трудно. Но в оставшиеся дни будут стараться кидать в топку, на уничтожение, новые резервы, в том числе и достаточно подготовленные, которых у них крайне мало», — предположил собеседник, упомянув, что глупая затея Киева приведёт только к успешному продвижению ВС РФ на других направлениях.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч военных ВСУ находятся в окружении наших бойцов в Курской области. Российский лидер отметил, что предпринимаются попытки освободить группировку извне, но российская армия успешно их пресекает. Кроме того, сегодня в Минобороны доложили, что противник несёт серьёзные потери с начала атаки на Курскую область в августе — порядка 27 000 солдат.
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