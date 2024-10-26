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Регион
26 октября, 18:48

Военный эксперт оценил положение бойцов ВСУ, попавших в окружение ВС РФ под Курском

Дандыкин: Бойцы ВСУ в Курской области имеют право только сдаться или погибнуть

Впервые президент России Владимир Путин рассказал в подробностях о ситуации в Курской области. Важно отметить, что российский лидер заострил внимание на северной части региона, где дислоцируются украинские формирования. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В окружении порядка двух тысяч человек — это остатки трёх бригад, в плачевном состоянии, по сути, без связи. И наши сейчас практически приступили к уничтожению этой группировки»,  сказал он в беседе с 360.ru.

По мнению военного эксперта, на данный момент у украинцев, воюющих в Курской области, остаётся лишь один выбор — сдаться или же быть уничтоженными. ВСУ предпринимают попытки деблокировать подразделения со стороны украинской границы, но тщетно, так как в этом нет никакой военной логики. Сейчас бойцы стараются удерживать позиции до проведения президентских выборов в США, подытожил Дандыкин.

«Почему они думают, что будет всё по-другому, сказать трудно. Но в оставшиеся дни будут стараться кидать в топку, на уничтожение, новые резервы, в том числе и достаточно подготовленные, которых у них крайне мало», — предположил собеседник, упомянув, что глупая затея Киева приведёт только к успешному продвижению ВС РФ на других направлениях.

Российские морпехи ликвидировали подразделение ВСУ в Курской области
Российские морпехи ликвидировали подразделение ВСУ в Курской области

Напомним, на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч военных ВСУ находятся в окружении наших бойцов в Курской области. Российский лидер отметил, что предпринимаются попытки освободить группировку извне, но российская армия успешно их пресекает. Кроме того, сегодня в Минобороны доложили, что противник несёт серьёзные потери с начала атаки на Курскую область в августепорядка 27 000 солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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