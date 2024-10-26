Военный эксперт оценил положение бойцов ВСУ, попавших в окружение ВС РФ под Курском

Впервые президент России Владимир Путин рассказал в подробностях о ситуации в Курской области. Важно отметить, что российский лидер заострил внимание на северной части региона, где дислоцируются украинские формирования. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В окружении порядка двух тысяч человек — это остатки трёх бригад, в плачевном состоянии, по сути, без связи. И наши сейчас практически приступили к уничтожению этой группировки», — сказал он в беседе с 360.ru.

По мнению военного эксперта, на данный момент у украинцев, воюющих в Курской области, остаётся лишь один выбор — сдаться или же быть уничтоженными. ВСУ предпринимают попытки деблокировать подразделения со стороны украинской границы, но тщетно, так как в этом нет никакой военной логики. Сейчас бойцы стараются удерживать позиции до проведения президентских выборов в США, подытожил Дандыкин.