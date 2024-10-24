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24 октября, 15:44
19994

Путин назвал число окружённых в Курской области украинских солдат

Путин: Две тысячи украинских военных попали в окружение в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал об успехах ВС РФ в Курской области. Он рассказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ попали в окружение наших бойцов.

«Активно работает Армия России и на Курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это около двух тысяч человек», — проинформировал российский лидер.

Путин отметил, что предпринимаются попытки разблокировать это группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению этой группировки.

«Российская армия действует уверенно на всех направлениях, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения», — указал президент.

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Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе Ольговки в результате нового этапа контрнаступления ВС РФ. Потери украинских войск за время боёв в Курской области уже превысили 26 тысяч военных.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Марина Фещенко
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