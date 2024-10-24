Путин назвал число окружённых в Курской области украинских солдат

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал об успехах ВС РФ в Курской области. Он рассказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ попали в окружение наших бойцов.

«Активно работает Армия России и на Курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это около двух тысяч человек», — проинформировал российский лидер.

Путин отметил, что предпринимаются попытки разблокировать это группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению этой группировки.