Путин назвал число окружённых в Курской области украинских солдат
Путин: Две тысячи украинских военных попали в окружение в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС рассказал об успехах ВС РФ в Курской области. Он рассказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ попали в окружение наших бойцов.
«Активно работает Армия России и на Курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это около двух тысяч человек», — проинформировал российский лидер.
Путин отметил, что предпринимаются попытки разблокировать это группировку извне, но российская армия приступила к уничтожению этой группировки.
«Российская армия действует уверенно на всех направлениях, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения», — указал президент.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС