Потери ВСУ с начала боёв в Курской области превысили 26 тысяч военных

Потери ВСУ в Курской области превысили 26 тысяч военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также с начала боёв в регионе украинские войска лишились 176 танков, 995 боевых бронированных машин, 104 БТР, 93 БМП, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО (в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США), 9 пусковых установок ЗРК, 56 станций РЭБ, 11 станций РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единиц инженерной и другой техники (включая 13 инженерных машин разграждения, трёх бронированных ремонтно-эвакуационных машин и одной установки разминирования УР-77), 5 транспортно-заряжающих машин и 683 автомобилей.